Marsilio incontrerà Zingaretti per il corridoio Civitavecchia - porti abruzzesi

Il segretario del Pd Abruzzo Fina ha fatto sapere che il presidente della Regione Marsilio gli ha comunicato che a breve incontrerà il presidente della Regioen Lazio Zingaretti, per la questione del corridoio trasversale Civitavecchia ed i porti abruzzesi. Se infatti Marsilio ha già richiesto un incontro con i tre presidenti delle regioni Marche, Puglia e Molise per discutere della questione dell'alta velocità ferroviaria e della terza corsia sull'autostrada A14, per Fina è fondamentale portare avanti anche il discorso sulle infrastrutture portuali abruzzesi:

"Il Pd regionale continuerà a lavorare perché tale approccio si concretizzi, e sia fecondo di opportunità per l’Abruzzo, al di fuori di ogni possibile strumentalizzazione. La fase storica è talmente decisiva da indurre all’intelligenza di lavorare perché i progetti migliori, che hanno la concreta possibilità di essere dotati delle risorse necessarie, vadano in porto a beneficio dell’Abruzzo” Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che Marsilio intende fare fronte unito con gli altri tre presidenti interessati per ottenere dal Governo fondi per la realizzazione delle importanti opere autostradali e ferroviarie.