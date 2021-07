Marsilio ricambia la visita: il governatore a Roma dalla presidente del Senato Casellati [FOTO]

Durante l’incontro, Marsilio ha fatto omaggio alla presidente Casellati di un bracciale impreziosito con dei ciondoli in argento raffiguranti elementi iconici delle quattro province abruzzesi

A una settimana dalla visita della presidente del Senato Casellati al centro vaccinale di Pescara, il governatore Marsilio ha voluto ricambiare la cortesia e oggi pomeriggio a Roma, per la precisione a Palazzo Giustiniani, ha incontrato la Casellati “per ringraziarla nuovamente per le parole spese a sostegno del lavoro della Regione, degli operatori della sanità abruzzese e di tutti i volontari che, nella dura lotta contro la pandemia, hanno saputo contribuire a creare un sistema sanitario virtuoso esempio per tutto il resto del Paese”.

Durante l’incontro, Marsilio ha fatto omaggio alla presidente Casellati di un bracciale impreziosito con dei ciondoli in argento raffiguranti elementi iconici delle quattro province abruzzesi.