Il presidente Marsilio visita il mercatino di Natale di Caramanico Terme: "Appuntamento ormai irrinunciabile"

«Il mercatino di Caramanico appuntamento ormai irrinunciabile».

A dirlo è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che ha visitato il villaggio di Natale di Caramanico Terme allestito dallo scorso 19 novembre e in programma fino a domenica 8 gennaio.

La sortita del presidente è stata anche l’occasione per una passeggiata lungo le vie principali del suggestivo borgo termale tra gli stand enogastronomici insieme al sindaco di Caramanico, Luigi De Acetis, ad altri rappresentanti dell’amministrazione locale e ad alcuni sindaci dei Comuni vicini. Anche il parlamentare Guerrino Testa per il consigliere regionale D’Addazio.



L’evento, giunto alla terza edizione, è sostenuto economicamente dalla Regione Abruzzo che, grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale caramanichese, ha puntato sulla magia del villaggio di Babbo Natale per favorire l’afflusso di turisti e visitatori in un territorio che, tra l’altro, lamenta la perdurante chiusura dello stabilimento termale. «Gia a settembre, in occasione del festival nazionale dei borghi», ricorda Marsilio, «c’era stata una buona risposta in termini di presenze turistiche. I dati di questi giorni confermano l’interesse per questo genere di manifestazioni che, attraggono grandi e piccini e che finiscono per produrre economia a beneficio di tutto il comprensorio, non solo di Caramanico».

Intanto, sono numerose anche le aspettative riguardo alla possibile riapertura dello stabilimento termale.