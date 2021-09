Marsilio sulla visita del presidente Mattarella: "Un grande onore, Pescara sta diventando un punto di riferimento per la cultura" [FOTO]

Il presidente della Regione Marco Marsilio commenta la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pescara per l'inaugurazione dell'Imago Museum in centro. Il governatore ha parlato di un grande onore per l'Abruzzo e per la città, una piacevolissima sorpresa che testimonia come Pescara stia diventando importante e un punto di riferimento per la cultura:

Proprio in questi giorni si è aperto un altro importante museo, quello dell'800. L'Imago Museum è un altro prezioso scrigno e credo che il futuro delle nostre città e del nostro territorio sia anche nella valorizzazione culturale che stiamo facendo con queste iniziative. "Speriamo che questi segnali vengo recepiti dai tanti turisti che cercano bon soltanto bellezze naturali e svago, ma nel tempo in cui restano nelle città trovare anche motivo motivo arricchimento culturale".

Mattarella è arrivato in città per il taglio del nastro del nuovo polo museale di arte moderna e contemporanea realizzato dalla Fondazione Pescarabruzzo che apre con la mostra "Wharol e Schifano tra pop e classicismo".