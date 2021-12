Marsilio e Verì incontrano la curatela fallimentare delle terme di Caramanico: "Trovare rapidamente una soluzione"

Un incontro per arrivare in tempi rapidi ad una soluzione condivisa sulla riapertura delle terme di Caramanico. Questa mattina il presidente della Regione Marco Marsilio e l'assessore alla sanità Nicolettà Verì hanno incontrato i rappresentanti della curatela fallimentare, l’avvocato Carlo Del Torto e il commercialista Michele Pomponio. L'obiettivo è rispettare le norme di legge arrivando però a tempi ragionevoli che possano condurre ad una soluzione ottimale, spiega Marsilio:

“Abbiamo trovato massima disponibilità da parte della curatela con la quale è stata avviata una nuova fase di interlocuzione per arrivare alla salvaguardia delle Terme e alla ripresa dell’attività dello stabilimento, strategico non solo per i bisogni di salute, ma anche per l’economia di un intero territorio. Un confronto franco e serio, scevro dai provvedimenti spot del precedente governo regionale, che si sono rivelati tutti inapplicabili, inutili e dannosi”. L'assessore regionale Verì ha aggiunto:

“Verrà costituito nei prossimi giorni un tavolo tecnico, del quale faranno parte rappresentanti delle Asl e dei competenti Dipartimenti della Regione, così da elaborare e valutare tutte le opzioni e le ipotesi che realmente possono essere portate avanti per rendere maggiormente attrattiva l’operazione da parte dei potenziali investitori che parteciperanno all’evidenza pubblica della curatela per l’affidamento o la cessione dell’azienda”.

Ricordiamo che nel mese di ottobre era stato dichiarato il fallimento della società che gestisce la struttura termale e le chiavi erano state subito consegnati alla curatela fallimentare.