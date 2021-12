Marsilio sui vaccini ai bambini: "Mi appello ai pediatri, con indennizzi ci sarebbero state molte più adesioni" [VIDEO]

«Lo Stato deve essere chiaro e trasparente con i cittadini e quindi quando si dice che la campagna vaccinale è facoltativa, nei fatti diventa una costrizione: questo produce un conflitto tra lo Stato e una parte di cittadini».

A dirlo è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, interpellato dall'agenzia Dire sulla questione vaccinale e le nuove disposizioni.

«Ho proposto costruttivamente al governo alcuni passaggi», aggiunge il governatore, «sarebbe stato utile accompagnare la campagna vaccinale con l’inserimento del diritto all’indennizzo. Sono convinto che se ci fosse stato un indennizzo sarebbero stati molti di più quelli che sarebbero corsi a vaccinarsi».

Secondo il presidente della Regione, lo stesso scetticismo che a suo parere ha innescato la mancanza di presa di responsabilità da parte del Governo nel non rendere obbligatoria la vaccinazione, assumendosi anche l'onere dell'indennizzo in caso di reazioni avverse gravi, potrebbe riscontrarsi con l'avvio della campagna sui bambini dai 5 agli 11 anni

Sull’avvio delle vaccinazioni nei bambini, il presidente ha rinnovato l’appello ai pediatri: «Sui bambini ci sia una sensibilità ancor più marcata per cui anche le persone che non hanno avuto nessun dubbio sul vaccinarsi, hanno resistenza a portarci i bambini. Per questo mi appello alle autorità mediche e in particolare ai pediatri, che sono quelli che i genitori consultano prima di tutti. Se da parte dei pediatri ci sarà la capacità di spiegare, comunicare e convincere di quale sia il vantaggio reale della vaccinazione sui bambini, credo che molti genitori li porteranno tranquillamente a vaccinarsi», conclude Marsilio.