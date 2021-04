VIDEO | Lo sfogo di Marsilio sui vaccini AstraZeneca a Piazza Pulita (La7): "Dobbiamo convincere le persone una a una perché hanno tutti paura"

«Se ci abbiamo messo tre mesi e non abbiamo ancora finito gli ultra 80enni è perché i vaccini non ce li hanno dati. Lo Stato ci aveva detto che avremmo avuto, solo per l'Abruzzo, più di 300 vaccinatori, e invece ne ha mandati solo 50. Oggi dobbiamo convincere le persone, una a una, a vaccinarsi con AstraZeneca, ad una ad una perché hanno tutti paura».

Così Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese nel rispondere alla domanda di Sara Giudice, inviata del programma di La7 "Piazza Pulita" condotto da Corrado Formigli, che chiedeva il perché della vaccinazione ai guardiaparco del Parco Nazionale d'Abruzzo quando solo il 30 per cento degli over 80 ha ricevuto il vaccino anti Covid.

«I vaccini che vengono dati alle forze dell'ordine e alle forze armate», aggiunge Marsilio, «non è quello che viene dato agli ultra 80enni, quindi vaccinare quelle persone non vuol dire vaccinare meno ultra 80enni. Le priorità sono state date dal Governo».

Al seguente link il video completo: https://www.la7.it/piazzapulita/video/vaccini-in-abruzzo-guardiaparco-subito-anziani-con-calma-08-04-2021-374311