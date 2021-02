Marsilio sui vaccini: "Approvvigionamenti scarsi, serve un siero italiano o si acquisteranno altri prodotti esteri" [VIDEO]

L'Abruzzo e le altre regioni italiane stanno vivendo un problema di approvvigionamento delle dosi dei vaccini anti Covid che, di conseguenza, hanno portato di fatto a stravolgere il calendario previsto. A parlare è il governatore Marsilio che, sentito dall'agenzia Dire a margine di una conferenza stampa, ha confermato che i nuovi focolai nelle rsa abruzzesi sono conseguenza dei ritardi nella distribuzione dei vaccini con la prima fase che doveva concludersi il 12 gennaio scorso.

Marsilio evidenzia che tutto dipende da quante dosi vengono fornite dal commissario del Governo che li acquisisce e distribuisce, ma alcuni governatori delle Regioni stanno iniziando a fare avventure sul mercato internazionale per approvvigionarsi, e anche l'Abruzzo seguirà questa strada se si dimostrerà sicure e garantita, senza finire nelle mani di qualche speculature. Il presidente però resta convinto che la strada principale sia quella del vaccino italiano:

Penso sia necessario garantirsi l'autosufficienza e la produzione domestica, che ci metta in condizioni di non dover andare in giro per il mondo a cercare vaccini in Russia, in America e dalle multinazionali che dal giorno alla notte ti dimezza le dosi e ti lasciano in brache di tela