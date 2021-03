Marsilio torna sulle vaccinazioni Covid: "Accelerare la campagna soprattutto nelle zone rosse" [VIDEO]

Accelerare con le vaccinazioni nelle zone rosse locali, come nel caso di Pescara e Chieti, ed avviare in tutta Italia la campagna vaccinale per gli studenti maggiorenni. Il presidente della Regione Marsilio torna sulla questione dei vaccini facendo sapere di aver richiesto al ministro Bianchi, durante l'ultima conferenza Stato Regioni, di poter vaccinare rapidamente gli studenti maggiorenni delle scuole superiori e non solo il personale scolastico, in modo da poter riaprire in sicurezza le scuole non appena la curva dei contagi scenderà significativamente.

Marsilio poi, sulla questione della pressione nelle terapie intensive abruzzesi, ha sottolineato come il momento sia critico e purtroppo i dati dimostrino quanto la variante inglese sia contagiosa e pericolosa, riuscendo ad aumentare il numero di casi in modo rapidissimo rispetto alla prima ondata della pandemia nel 2020, provocando di conseguenza un picco di ricoveri in ospedale con relativi casi gravi e decessi.