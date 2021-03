La richiesta di Marsilio a Speranza e Arcuri: "Vaccinare subito gli studenti maggiorenni"

Vaccinare subito gli studenti abruzzesi maggiorenni, allargando dunque a questa categoria la platea di persone da poter vaccinare prioritariamente. La richiesta arriva dal presidente della Regione Marsilio al ministro Speranza e al commissario straordinario della protezione civile Arcuri, chiedendo la possibilità di vaccinare subito questa categoria con la prima dose, tornando sulla richiesta di aumentare le vaccinazioni con prima dose nelle zone colpite dalla variante inglese, come l'area metropolitana di Pescara e Chieti:

Solo con una campagna mirata e più puntuale riusciremo a far fronte all’incremento di contagi che sono stati registrati in alcune aree della nostra regione. Per interrompere la catena dei contagi occorre agire subito, e garantire al maggior numero possibile di persone di avere l’immunità garantita da una prima dose per arrivare fino all’estate, quando le condizioni climatiche (come accaduto lo scorso anno) concorreranno ad abbattere la velocità di circolazione. A fronte della chiusura delle scuole sarebbe opportuno riuscire a vaccinare tutti gli studenti maggiorenni.