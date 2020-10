Marsilio sulle terapie intensive in Abruzzo: "Nessuna saturazione, incidenza fra le più basse d'Italia"

Il presidente della Regione Marsilio torna nuovamente sulla questione delle terapie intensive in Abruzzo e sulla presunta satuazione dichiarata da uno studio di qualche giorno fa che riportava la nostra regione come satura per quanto riguarda i nuovi posti realizzati dopo la prima ondata di contagi.

Marsilio ha ribadito che prima del Covid in Abruzzo c'erano 94 posti di terapia intensiva complessivi, non 123. Quella cifra è stata raggiunta e superata (in alcuni momenti anche 130 posti) usando 17 ventilatori delle case private e 12 della terapia ematologica dell’ospedale di Pescara.

Dopo la prima ondata, queste apparecchiature sono tornate nella disponibilità originaria. Attualmente i posti sono 119, aggiungendo 25 posti di nuova realizzazione.

Altri 51 sono in corso di realizzazione per raggiungere l’obiettivo posto dal Decreto Rilancio: per attuare tale piano, il presidente Marsilio è stato delegato come Commissario dal Commissario Straordinario Arcuri solo l’8 ottobre scorso, e sono già state affidate le progettazioni, e in alcuni interventi sono in corso le procedure di appalto dei lavori. Tra i posti aggiuntivi già attivi ve ne sono 4 di terapia intensiva pediatrica: prima del Covid in Abruzzo non ne esisteva nemmeno uno, i bambini gravi andavano fuori Regione.

I 26 posti occupati a ieri 28 ottobre sono fra le più basse incidenze d'Italia per il Covid in numeri assoluti ed in proporzione alla popolazione ed al numero di positivi, a dimostrazione che il tracciamento e l'individuazione precoce dei casi funziona, riducendo quelli che diventano gravi nel tempo.

