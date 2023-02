Marsilio sul Superbonus 110: "Dialogo continuo con il governo, si lavora per risolvere i problemi"

«L’interlocuzione con il governo Meloni sulla vicenda del Superbonus è costante e va avanti ormai da mesi».

È quanto afferma Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese.

Che poi aggiunge: «Si lavora a una soluzione che faccia salvi i diritti acquisiti e la buona fede di chi si è fidato dello Stato. Per il resto, stiamo rimediando i drammatici errori fatti dai governi precedenti, che stanno rischiando di mandare in default il bilancio dello Stato per colpa di un misto di improvvisazione, faciloneria, incompetenza e demagogia. La riunione già convocata per domani (lunedì 20 febbraio) a Palazzo Chigi va in questa direzione e sono certo che il governo lavorerà per trovare una sintesi equilibrata per risolvere il problema dei crediti incagliati».