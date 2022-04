Marsilio in missione negli Stati Uniti riceve a Filadelphia una riproduzione della "Liberty bell" [FOTO]

Il presidente della Regione Marco Marsilio è da qualche giorno in missone istituzionale negli Stati Uniti, nell'ambito del viaggio riguardante la "Regione d'onore 2021" del Niaf, The national italian american foundation. Proprio l'Abruzzo è stato nominato per il 2021 dalla fondazione e della delegazione fa parte anche il direttore regionale per la Salute Claudio D'Amario con il quale ha potuto visitare lo Sbarro Health Research Organization (Shro), della Temple University di Filadelfia accolto da fondatore Antonio Giordano. Assieme a D'Amario Marsilio ha visitato i laboratori del centro di ricerca medico e conoscere ricercatori provenienti anche dalle università abruzzesi con le quali l'istituto statunitense collabora attivamente da tempo.

Giordano ha sottolineato l'importanza dei programmi di studio per i ricercatori e ha sollecitato il presidente Marsilio a rafforzare i rapporti con le università abruzzesi. Successivamente, Marsilio ha avuto l'occasione di incontrare il vicepresidente della Temple University Hai-Lung Dai e la comunità scientifica. Il governatore ha visitato anche l’Union League di Filadelphia martedì 19 aprile, durante il quale ha ricevuto una copia in miniatura della “Liberty Bell”, la campana della libertà che rappresenta uno dei simboli più importanti ed evocativi della rivoluzione americana e della dichiarazione d'indipendenza. Infine è stato ospite a cena della Niaf nel Gran Caffe L'Aquila, un locale aperto negli Stati Uniti da due aquilani.