Marsilio e Sospiri incontreranno i ristoratori: "Misure ed interventi immediati per rilanciare il settore in ginocchio"

L'8 gennaio prossimo il presidente Marsilio e il presidente del consiglio regionale Sospiri incontreranno i rappresentanti dei ristoratori abruzzesi che nelle ultime ore avevano scritto un appello per chiedere aiuti immediati considerando la chiusura prolungata delle loro attività.

Le associazioni, in particolare quelle dei ristoranti di qualità, spiegano che il settore della ristorazione è quello più duramente colpito dalle restrizioni per la seconda ondata di Covid, in particolare in Abruzzo dove a causa della proroga della zona arancione di fatto, da novembre, non hanno avuto nemmeno un giorno di apertura al pubblico.

Sospiri ha fatto sapere che si valuteranno interventi immediati e concreti per salvare un settore di qualità cruciale per la nostra economia e legato al turismo, che evidentemente non può trovare nell'asporto o consegna a domicilio un valido sistema per ammortizzare le perdite: