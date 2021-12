Marsilio sulla sospensione dei rincari sui pedaggi delle autostrade A24 e A25: "Ora anche il Governo faccia la sua parte"

Esprime soddisfazione il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, in merito alla decisione presa da Strada dei Parchi che ha sospeso per almeno sei mesi i rincari sui pedaggi delle autostrade A24 ed A25. La società concessionaria che gestisce le due tratte, infatti, nei mesi scorsi aveva annunciato possibili aumenti dovuti alla mancata approvazione del Pef da parte del Governo che avrebbe permesso di sbloccare diversi miliardi di euro di risorse per gli interventi di messa in sicurezza dei viadotti e di tutto il tratto di competenza.

Marsilio ha parlato di una decisione unilaterale molto apprezzata:

"È un gesto non dovuto che apprezziamo molto, e che accoglie le sollecitazioni e le richieste pervenute da tutto il territorio. Ora il Governo la smetta di rinviare le scelte come ormai accade da troppi anni, assuma una decisione definitiva per dare alle autostrade A24 A25 un futuro chiaro, che permetta di impegnare i miliardi di euro già stanziati e pronti da investire sul territorio per la messa in sicurezza e la modernizzazione del tracciato".

I rincari previsti arrivavano fino a quasi il 30% per determinate categorie di veicoli, ed avevano scatenato le proteste delle associazioni dei consumatori e soprattutto delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e delle aziende di logistica che avevano parlato di un salasso inaccettabile e insostenibile in un momento già difficile a causa della pandemia.