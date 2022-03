Caro gasolio, Marsilio esprime solidarietà ai pescatori: "Servono misure urgenti"

Anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha voluto esprimere con un comunicato solidarietà alla marineria abruzzese, che da ieri ha proclamato lo stato di agitazione per protestare contro il caro gasolio.

Una problematica molto seria, evidenzia il governatore, "che rischia di mettere in ginocchio l’intero comparto e in difficoltà economiche centinaia di famiglie. L’esorbitante rincaro del carburante avvenuto in questi giorni deve essere seguito da adeguate misure urgenti a sostegno del comparto della pesca da parte del Governo", conclude Marsilio nella sua nota.