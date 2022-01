Marsilio a Skytg24 torna sui vaccini e tamponi: "Dal Governo non abbiamo ricevuto le munizioni per gestire il debito sanitario" [VIDEO]

Il presidente della Regione Marco Marsilio è intervenuto questa mattina 6 gennaio a Skytg24 interpellato per la questione Covid, in particolare sulla campagna vaccinale, il problema del caos tamponi e la questione del deficit sanitario accumulato dalle Regioni per la gestione della pandemia. Proprio su questo punto, il governatore ha espresso nuovamente critiche nei confronti del Governo evidenziando come i presidenti abbiano più volte lanciato richieste all'esecutivo in merito alle ingenti spese sanitarie sostenute per far fronte all'emergenza Covid:

"ll Governo continua a lasciarci senza munizioni senza ascoltare le istanze delle Regioni che vivono una situazione molto difficile sul fronte del bilancio economico". Il presidente poi ha ripetuto che in Abruzzo c'è stato un aumento esponenziale e mai visto fino ad ora dei contagi, con il 78% delle terapie intensive occupate da pazienti non vaccinati ribadendo l'importanza della campagna vaccinale. Anche in questo caso, Marsilio critica il Governo per non aver fin da subito pensato all'indennizzo per le persone che si vaccinano e riportano effetti collaterali, permanenti o fatali dall'inoculazione.