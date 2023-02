Il presidente Marsilio sulla sentenza di Rigopiano: "Provoca dolore e sorpresa ma va rispettata"

«La sentenza provoca dolore e sorpresa, e non possiamo non comprendere i sentimenti dei familiari delle vittime e dei superstiti»

Questo il primo commento di Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese, alla sentenza per il processo sulla tragedia di Rigopiano che provocò 29 morti.

A emettere il provvedimento è stato il gup (giudice per l'udienza preliminare) del tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea.

Marsilio poi aggiunge: «Nello stesso tempo, abbiamo il dovere come rappresentanti delle Istituzioni di rispettare la sentenza e di prendere atto della decisione del giudice. Naturalmente, per esprimere un giudizio più completo e valutare le eventuali ulteriori azioni che la Regione potrà e dovrà intraprendere, dobbiamo attendere la pubblicazione delle motivazioni, che leggeremo e studieremo con la necessaria attenzione».