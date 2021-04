Marsilio sulle riaperture dal 26 aprile: "Un rischio da affrontare, ragionevole portare il coprifuoco alle 23"

Il rischio delle riaperture del 26 aprile va preso, per far ripartire il Paese che rischia il collasso. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marsilio durante la trasmissione di Skytg24 Start, aggiungendo che se si rispetteranno rigorosamente le regole, sia da parte dei cittadini che degli operatori economici, si potrà gradualmente tornare a fare tutto contenendo il virus durante l'avanzamento della campagna vaccinale.

La vera pressione che subiamo tutti sul tema delle riaperture è il fatto che non c'è stata durante questo lungo e difficile anno- ha aggiunto-, la capacita' di mettere in sicurezza categorie economiche e i cittadini, non messi in condizione di lavorare con molti che sono allo stremo delle forze. Le insufficienti le misure di protezione sociale e la copertura economica dei danni subiti diventa la grande vera difficoltà.

È ovvio che dal punto di vista sanitario se tenessimo l'Italia chiusa per altri due mesi abbatteremmo il residuo di virus che ancora circola, e se con una spinta concreta nella distribuzione massiccia delle dosi di vaccino si riuscisse entro l'estate a mettere in sicurezza la fascia di popolazione sopra i 60 anni cambierebbe completamente tutto il quadro. Purtroppo ci arriviamo con un Paese allo stremo"