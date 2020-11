Marsilio incontra i rettori delle università abruzzesi: "Fare squadra per ottenere i fondi Ue"

Fare squadra ed essere uniti per presentare progetti importanti da finanziare con fondi europei. Il governatore Marsilio ha incontrato ieri 9 novembre i rettori degli atenei abruzzesi, in modalità online, per avviare un tavolo di progettualità per presentare i progetti possibilmente condivisi, per intercettare fondi non solo europei ma anche nazionali.

"Stiamo attraversando un passaggio importante abbiamo alle porte il nuovo ciclo di programmazione europea 21-27 e, con l'emergenza, si sono aggiunti il Recovery fund e tutti gli strumenti ricompresi nel programma 'Next generation Ue', come il Recovery plan e React Eu. Da quasi un anno abbiamo avviato una fase di confronto con il partenariato sociale, culturale e territoriale, e vogliamo continuare a portare avanti questo percorso e concluderlo nelle prossime settimane"

L'obiettivo, spiega Marsilio, è consegnare entro la fine dell'anno tutte le proposte al ministro Provenzano ed al governo per i progetti finanziati con fondi del ciclo di programmazione comunitaria e fondi di coesione sociale, mentre per il Recovery fund il 15 ottobre scorso è già stata presentata una banca dati di progetti pari a 9 miliardi di euro per complessivi 74 progetti.