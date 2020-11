Marsilio su Rai Uno parla dell'emergenza Covid: "Il Governo deve accelerare gli interventi, siamo in guerra" [VIDEO]

Velocizzare gli interventi di distribuzione delle risorse dal Governo alle Regioni, per affrontare subito una situazione che è paragonabile ad una guerra. Così il presidente della Regione Marsilio è intervenuto durante la trasmissione di Rai Uno "Oggi è un altro giorno", parlando della situazione abruzzese dopo la decisione del Governo di inserirla a partire dall'11 novembre nelle zone a fascia arancione per il rischio derivante dalla pandemia.

Secondo Marsilio, il governo deve ragionare come un'economia di guerra e non con esitazioni e ritardi che in questa fase possono essere determinanti e catastrofici per l'andamento della pandemia. Il governatore ha nuovamente parlato di un "metodo sovietico" adottato dal Governo quando con il Dl Rilancio a maggio ha stanziato i fondi per l'edilizia sanitaria rendendoli effettivamente disponibili solo il 30 ottobre.

Replicando a chi commentava il diverso atteggiamento e le diverse scelte fatte dalla Regione ha replicato:

"Le Regioni hanno sempre condiviso in tutti questi mesi le soluzioni da proporre al Governo. Purtroppo se pero' quando il Governo le consulta, cosa che facciamo anche troppo, e queste in modo unanime presentano proposte e soluzioni, poi fa altro: e' questo il principio di leale collaborazione? Il Governo ha la legittimità, l'autorità e il potere di decidere. Va bene, pero' poi si deve anche assumersi la responsabilità di scelte fatte rispetto alle idee diverse che avevano le Regioni e non cercare di scaricarla su queste"

Il video dell'intervento di Marsilio (da 1:11.00 circa): https://www.raiplay.it/video/2020/11/Oggi-e-un-altro-giorno-a069c943-a719-4302-a32e-c9b10dd12c8d.html