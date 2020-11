Marsilio a Radio 1: "Abbiamo anticipato le chiusure, il Governo ascolti le Regioni sull'algoritmo delle zone"

È tornato ancora una volta sulla questione della zona rossa in Abruzzo e sull'algoritmo per stabilire le fasce di rischio delle Regioni il presidente Marsilio, intervenuto questa mattina durante il programma di Radio 1 "Radio anch'io". Il governatore ha ribadito che la scelta di porre la nostra regione nella fascia con maggiori restrizioni ha in realtà anticipato solo di qualche giorno quella che sarebbe stata l'inevitabile decisione del Governo analizzando i dati degli ultimi giorni sull'andamento della pandemia.

L'obiettivo, ha spiegato Marsilio, è quello di avviare prima la "cura" drastica che impone il massimo delle restrizioni per riuscire ad abbassare la curva prima di Natale, sperando così di poter procedere alla riapertura delle attività commerciali e salvando in parte il periodo più proficuo per le entrate di moltissime attività sul territorio.

Il governatore ha poi lanciato un appello al Governo per chiedere di rivedere i parametri inseriti nell'algoritmo per il calcolo delle fasce di rischio ( e dei relativi colori) in cui collocare le Regioni. Secondo Marsilio, sull'algoritmo si sa ancora troppo poco mentre le Regioni hanno proposto di utilizzare solo 5 parametri fondamentali e decisivi per stabilire il rischio di contagio. Proprio nella giornata di oggi i Governatori avranno una videoconferenza con il ministro della salute per discutere della modifica dell'algoritmo.