Il presidente Marsilio e l'assessore Quaresimale in Vaticano, incontro con Papa Francesco [FOTO-VIDEO]

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, e l'assessore Pietro Quaresimale, sono stati ricevuti da Papa Francesco in Vaticano questa mattina, venerdì 11 dicembre.

Con Marsilio e Quaresimale una delegazione della Diocesi Teramo-Atri, composta anche dal vescovo della Diocesi “Teramo-Atri”, Lorenzo Leuzzi, e dalle autorità del territorio, ricevuta in udienza dal Santo Padre in previsione dell’inaugurazione dell’albero di Natale e del presepe artistico di Castelli allestiti in piazza San Pietro.

L'evento è previsto nel pomeriggio odierno.

Con l’occasione, il presidente Marsilio ha recato in dono una riproduzione del rosone della Basilica di Collemaggio dell’Aquila, e nel ringraziare il Sommo Pontefice per il previlegio concesso, ha auspicato quanto prima di poter ospitare in Abruzzo il Santo Padre.

«L’incontro col Papa è stata una grande emozione», afferma Quaresimale, assessore alla Pubblica Istruzione. Nel pomeriggio, la delegazione abruzzese parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del presepe, realizzato dagli studenti e professori dell’Istituto d’arte “F.A. Grue” di Castelli, e assisterà all’illuminazione dell’albero di Natale.

«Il presepe abruzzese», aggiunge Quaresimale, «è stato scelto dal Papa come simbolo del rilancio in questo momento difficile per il mondo intero a causa della pandemia che ha seminato morte e sofferenza».

