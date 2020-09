Marsilio invita a Pescara i presidenti di tre regioni per discutere dei progetti per l'alta velocità e la terza corsia lungo l'A14

Una lettera ai governatori di Marche, Molise e Puglia per invitarli a Pescara per un confronto, con l'obiettivo di fare fronte comune davanti al Governo per la questione delle risorse destinate a due importanti infrastrutture, ovvero l'alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica e la terza corsia su tutta l'autostrada A14. A scriverla il governatore dell'Abruzzo Marsilio.

Il presidente, nella missiva, spiega come in questo momento, alla vigilia del piano di rilancio e resilienza nazionale elaborato dal Governo, che attingerà fondi dal recovery fund europeo, è fondamentale portare all'attenzione la realizzazione di queste opere strategiche per tutta la fascia adriatica e che erano anche state citate dallo stesso presidente Conte quando annunciò l'elaborazione del piano nazionale.

Il presidente ha anche inserito fra le priorità i fondi per lo sviluppo della portualità e della logistica ad essa collegata, entrando a far parte del "corridoio mediterraneo" che lega Barcellona - Civitavecchia - Roma - Pescara Ortona - Ploce. Sarebbe dunque necessario, auspica Marsilio, che le regioni si trovino preparate e soprattutto unite davanti a questa fase che potrebbe risultare cruciale per il futuro dei collegamenti e dell'economia di tutte le regioni chiamate in causa.