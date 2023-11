Il presidente Marsilio in udienza da Papa Francesco

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in udienza da Papa Francesco.

Nella mattinata di venerdì 24 novembre, sua santità Papa Francesco ha ricevuto in udienza Marsilio, in occasione dell'incontro dedicato alla comunità dell'Appennino centrale, che ha subito i gravi effetti del sisma del 2016.

Oltre al presidente Marsilio, erano presenti i presidenti delle Regioni Lazio, Marche e Umbria, il commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, 138 sindaci della zona colpita, vescovi, prefetti, rettori e rappresentanti delle professioni tecniche, tutti uniti nell'importante opera di ricostruzione post-sisma.