Marsilio sul nuovo anno scolastico in Abruzzo: "Se si rispettano le regole sarà tutto in presenza"

Il presidente della Regione Marsilio è ottimista per l'anno scolastico in apertura, auspicando che possa essere interamente con lezioni in presenza. Il governatore è intervenuto a margine dell'inaugurazione di un nuovo polo scolastico a Pratola Peligna, ed ha chiesto a tutti di partecipare con entusiasmo a questo anno scolastico che potrebbe essere il primo, dopo due consecutivi segnati dal Covid, durante il quale tornare alla completa didattica in presenza:

"Mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico. Stiamo facendo del nostro meglio perché possa essere svolto tutto in presenza e senza le limitazioni che nelle ultime due stagioni hanno limitato fortemente il diritto allo studio e il diritto alla crescita dei nostri ragazzi. Chiedo a tutti di partecipare con entusiasmo a questo anno scolastico, di collaborare per rispettare le regole perché il rispetto delle regole è il primo elemento che può tutelarci magari da una nuova esposizione al contagio e dal dover tornare, speriamo mai, alla didattica a distanza"