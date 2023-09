Marsilio: "La Notte dei Serpenti in tv ha battuto con ampio distacco la Notte della Taranta"

La versione televisiva della Notte dei Serpenti, programmata da Rai1 lo scorso 31 agosto, continua a tenere banco. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha voluto infatti fare un raffronto dei dati Auditel all'indomani della messa in onda della Notte della Taranta, avvenuta nella serata del 4 settembre. Per il governatore, il paragone tra i due eventi "nella stessa fascia oraria della Notte dei Serpenti rende ancora più evidente il clamoroso successo del format musicale abruzzese. I dati relativi allo share sono abbastanza similari, con la Notte dei Serpenti in leggero vantaggio, 9,7 contro 9,38", scrive Marsilio confrontando la percentuale dell'anteprima della Notte dei Serpenti (9,7%), trasmessa alle 23:20, con la percentuale media della Notte della Taranta (9,38%), che sale invece al 12,18% nell'anteprima, trasmessa alle 23:45.

Ma, incalza il presidente della Regione Abruzzo, "è il numero di telespettatori che ha seguito la Notte dei Serpenti a fare la differenza: la Notte della Taranta si è fermata a una media di 450.000 spettatori contro i 644.000 di media della Notte dei Serpenti. Aver battuto con ampio distacco la Notte della Taranta rappresenta un risultato molto importante, anche considerando che in questo campo l'appuntamento pugliese rappresenta una sorta di mostro sacro conosciuto ormai da decenni in tutto il mondo. Il fatto che alla sua primissima edizione la ‘sconosciuta’ Notte dei Serpenti regga il confronto e addirittura sorpassi la Notte della Taranta in termini di pubblico televisivo rende il successo ancora più evidente e clamoroso e disegna per il futuro grandi prospettive di crescita per la promozione del patrimonio culturale regionale abruzzese".

Poi Marsilio conclude: "Abbiamo ancora tanta strada da fare e, come si suol dire, tante pagnotte da mangiare, prima di poterci davvero paragonare ad una storia di successo come quella della Notte della Taranta ma abbiamo, insieme all’umiltà di voler imparare, anche l'ambizione di poter cogliere anche noi gli stessi risultati. I primi passi fatti ci incoraggiano ad andare avanti e confermano che avevamo ragione a voler realizzare questo evento. Come dice il maestro Melozzi, a cui voglio porre ancora un ringraziamento per il lavoro fatto e il prodotto realizzato, ‘bastava crederci’”.