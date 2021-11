Covid-19, il presidente Marsilio ai No Vax: "Danneggiate voi e gli altri"

«Chi si ritrova in ospedale perché non vaccinato non solo fa un danno a se stesso, che è già grave, ma fa un danno a tutta la comunità».

A dirlo, come riferisce l'agenzia Dire, è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio al termine dell'unità di crisi convocata ieri pomeriggio, venerdì 19 novembre.

«Quelli che finiscono in terapia intensiva per scelte irrazionali e sbagliate danneggiano tutti perché tolgono anestesisti e operatori sanitari alle sale operatorie», aggiunge Marsilio, «personale che tra l'altro è impegnato ora nel recupero delle liste d'attesa e che non può farlo perché deve assistere i malati di covid in terapia intensiva. È questo il danno reale ed è quello che vogliamo evitare».

Poi il presidente della giunta regionale conclude: "È chiaro che se oggi siamo preoccupati per i numeri che abbiamo, dobbiamo ricordare che un anno fa i pronto soccorso non erano più in grado di accogliere i pazienti, che le file fuori dagli ospedali erano lunghe e che c'era una gravissima difficoltà nel fronteggiare la situazione. Non c'è alcun dubbio che la campagna vaccinale ha un grande effetto per contenere la pandemia. Non dobbiamo fare l'errore però di pensare che con il vaccino sia tutto risolto. Un errore ancora peggiore fatto da chi pensa che il non serve a niente, non se lo fa, e poi si ritrova in ospedale».