Marsilio risponde a Niko Romito: "Spero che il consiglio comprenda l'importanza del tuo progetto formativo"

Abbandonare le polemiche e strumentalizzazioni politiche per sposare con unità un progetto valido e importante per l'Abruzzo. Il presidente della Regione Marsilio interviene nel dibattito scatenato dall'emendamento presentato dalla Lega in consiglio regionale in cui si chiede di stanziare un milione di euro per la scuola di cucina che lo chef Niko Romito intende aprire a Castel Di Sangro.

Un progetto che, come spiegato dallo stesso Romito intervenuto per rispondere alle critiche sollevate dall'opposizione, punta soprattutto ad introdurre in Abruzzo un modo innovativo di fare ristorazione, con concetti come sostenibilità e qualità che possono dare uno slancio e un rilancio a tutto il settore dell'enogastronomia abruzzese. Marsilio parla di una polemica politica spiacevole che fischia di far perdere un'occasione importante:

Uno degli aspetti piu' qualificanti del tuo progetto, dare vita a un campus di ricerca e alta formazione a Castel di Sangro, propone un innovativo modello di ristorazione collettiva, in grado di far sentire i propri benefici sulla salute delle persone che mangiano nelle mense, da quelle scolastiche a quelle aziendali, sin anche a quelle ospedaliere, sulle filiere agricole e piu' in generale, come giustamente hai sottolineato nella tua nota, sull'economia di un'area interna, qual e' l'Alto Sangro, che ha estrema necessita' di imprenditori disposti a credere nelle potenzialita' di un territorio a lungo trascurato".

Marsilio quindi auspica che l'intero consiglio, unito, possa comprendere l'importanza di questo progetto, essendo la prima regione l'Abruzzo in Europa a partecipare alla definizione di un sistema che fonda la sua visione sui valori come sostenibilita' ambientale, l'economia circolare, la salubrita' del cibo e l'accesso democratico delle risorse alimentari

Il presidente poi specifica che la giunta non farà mancare il proprio sostegno a tutto il mondo della piccola e media ristorazione al quale la Regione è stata sempre vicina.