Marsilio: "Niente didattica a distanza nelle scuole superiori d'Abruzzo"

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, conferma all'Adnkronos che non ci sarà alcuna ordinanza per la dad nelle scuole superiori: "Qui si discute di aria fritta. I presidenti di Regione non hanno alcun potere decisionale riguardo alla didattica a distanza, a meno che non stiano in zona rossa: questo dice la legge. Il potere decisionale ce l'ha solo il Governo, e il Governo ha deciso che il 10 gennaio si torna in aula. De Luca, il presidente della Campania che ha provato a stabilire proprie regole, sarà bloccato dal Governo, che impugnerà la sua ordinanza. Inutile mettere in croce, quindi, i presidenti di Regione. Qui in Abruzzo stiamo facendo tamponi in tutto il territorio, in questo fine settimana, proprio per far ripartire, lunedì prossimo, le scuole in sicurezza".

La precisazione di Marsilio si è resa necessaria anche alla luce del fatto che da questa mattina sta circolando sui social un articolo di una testata on line in cui si annunciava una 'ordinanza regionale per la didattica a distanza nelle scuole superiori in Abruzzo'. Si tratta però di un fake, come fa sapere Massimo Verrecchia, caposegreteria del governatore: l'articolo, infatti, è stato "pubblicato lo scorso anno" ma gli autori di questa bufala, dopo aver "tagliato la data di riferimento", hanno "tentato di far passare sui social la vecchia notizia come attuale". Notizia che invece, precisa Verrecchia, "è falsa e priva di ogni fondamento. Per tale episodio lunedì sarà dato mandato all’Avvocatura regionale per una denuncia alle autorità competenti".