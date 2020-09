L'augurio del presidente Marsilio per l'inizio dell'anno scolastico: "Sarà un anno unico, ma non sarete soli"

Anche il presidente della Regione Marsilio ha voluto esprimere un pensiero ed un augurio agli alunni e studenti che da oggi, 24 settembre, torneranno a scuola anche in Abruzzo. Il governatore, infatti, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un messaggio dedicato proprio ai ragazzi e bambini che torneranno sui banchi per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid:

Sarà un anno particolare, forse difficile. Ma sarà unico. Sarà l'anno in cui mettersi alla prova non solo sulle materie scolastiche, ma su quelle della vita. Siete chiamati a testare il vostro coraggio, il senso di comunità, il rispetto delle regole per il bene comune.

Marsilio poi ha ricordato ai ragazzi che non saranno soli in questo "bellissimo viaggio" che stanno per intraprendere, in quanto saranno sempre con loro non solo gli insegnanti ma anche le istituzioni.