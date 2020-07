Marsilio incontra il nuovo prefetto di Pescara Di Vincenzo: "Ci sarà una forte sinergia"

Incontro tra il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e Giancarlo Di Vincenzo, nuovo prefetto di Pescara, che è stato invitato nella sede di piazza Unione oggi pomeriggio, martedì 28 luglio.

Ha partecipato anche Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo il commento di Marsilio al termine della riunione: «È stato un incontro particolarmente proficuo nel corso del quale ho confermato la disponibilità mia personale e dell’intera Giunta a collaborare su tematiche di interesse comune con l’obiettivo primario di essere sempre al servizio dei cittadini. Con il prefetto Di Vincenzo, che, peraltro è originario proprio di questa terra, e con la struttura che lo supporterà sono certo che si stabilirà una forte sinergia come è giusto che sia tra i rappresentanti di due Istituzioni così importanti per la vita della comunità. Al Prefetto di Pescara ho rivolto il mio più caloroso augurio per il prestigioso incarico che ha assunto e che sicuramente porterà avanti con impegno e spirito di servizio».