Marsilio sul Giro d'Italia in Abruzzo: "Abbiamo potuto mostrare le nostre bellezze al mondo"

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha commentato il passaggio del Giro d'Italia in Abruzzo e a Pescara, con la carovana rosa che è stata protagonista non solo della competizione sportiva fra il 15 e 17 maggio ma anche dei numerosi eventi collaterali organizzati per l'occasione. Il governatore ha evidenziato come la nostra regione abbia riservato al Giro un'accoglienza straordinaria:

"Una festa di tre giorni in cui l'Abruzzo ha potuto mostrare le sue bellezze al mondo. La tappa dell'altro ieri è entrata nel Parco Nazionale, che ha celebrato il centenario, poi la Maiella e Pescara, lungo la costa d'Abruzzo con la bandiera blu del nostro mare. Sotto l'aspetto sportivo, le nostre tappe sono fondamentali per decidere il Giro: è qui che si mette a dura prova la forza dei migliori."

Anche il sindaco Carlo Masci aveva evidenziato come Pescara si sia fatta trovare pronta e super accogliente per l'importante appuntamento sportivo, aggiungendo che ora è fondamentale che i turisti arrivino in città e in Abruzzo per godere delle straordinarie risorse naturali, degli eventi e delle peculiarità che il nostro territorio ha a disposizione.