L'annuncio del presidente Marsilio: "La fondazione Abruzzo film commission si farà"

La fondazione Abruzzo film commission si farà. Lo ha garantito il presidente della Regione Marco Marsilio, intervenuto a margine della presentazione della 26esima edizione di 'Cartoons on The Bay', in programma dall'1 al 5 giugno a Pescara. Il governatore ha ribadito che nella nostra regione c'è terreno fertile per sviluppare un business legato alle produzioni cinematografiche che va coltivato:

"Oggi la commissione delle politiche culturali dec Consiglio regionale sta licenziando la legge quadro settore sullo spettacolo e la cultura, che contiene anche le norme per far partire finalmente la fondazione Abruzzo film Commission, volta a sostenere il territorio, sviluppare le sue potenzialità e attirare il mercato delle produzioni cinematografiche". Ricordiamo che la costituzione della commissione è necessaria per poter ospitare set cinematografici nazionali e per poter dare risorse economiche ai registi e produttori locali per realizzare prodotti interamente abruzzesi. Da anni, come aveva ribadito la Cna qualche settimana fa, la questione dell'Abruzzo film commission è ferma al palo con una situazione di stallo che danneggia tutto il settore e l'immagine stessa della regione.