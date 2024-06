Marsilio sull'emergenzia cinghiali: "La Regione è al fianco degli agricoltori"

Massima attenzione e massima disponibilità dalla Regione Abruzzo verso gli agricoltori per la questione dell'emergenza cinghiali. A dirlo il presidente della Regione Marco Marsilio che il 27 giugno ha incontrato, assieme al vicepresidente e assessore Emanuele Imprudente, i rappresentanti regionali di Coldiretti (Pietropaolo Martinelli e Roberto Rampazzo), a margine della manifestazione di Coldiretti che, partita da piazza della Repubblica, si è conclusa proprio a Piazza Unione. Al centro del confronto soprattutto la questione dei danni provocati alle aziende agricole dalla fauna selvatica ed in particolare dai cinghiali.

Marsilio ha dichiarato:

“I cinghiali rappresentano il problema più impellente perché ormai sono anni che si stanno riproducendo in maniera incontrollata. Questo fenomeno, oltre ad alterare l’equilibrio faunistico, da un lato comporta un’aggressione sistematica dei terreni agricoli e dall’altro si sta rivelando estremamente pericoloso anche per l’incolumità fisica delle persone perché molti incidenti automobilistici avvengono per l’attraversamento delle strade da parte dei cinghiali e di altri animali selvatici.

Come Regione abbiamo adottato un piano specifico anche sulla scorta di quanto richiesto dal commissario nazionale contro la peste suina. Si tratta di un Piano -ha spiegato – che in Abruzzo prevede 28 mila abbattimenti. Un Piano che vede impegnati tutti gli ambiti territoriali di caccia, le associazioni venatorie, oltre che le altre autorità competenti, polizia provinciale e carabinieri forestali. Vigileremo affinché venga messo in pratica al meglio e vengano rispettati gli obiettivi prefissati”.

Imprudente ha aggiunto:

"Entro un paio di mesi, ne approveremo uno nuovo che ricapitolerà tutte le azioni che devono essere messe in campo e che stiamo già mettendo in campo modificando, al tempo stesso, quelle relative alla possibilità di fare gli abbattimenti in controllo e anche la selezione. È chiaro che si tratta di un tema di carattere nazionale, la fauna selvatica sta creando condizioni di difficoltà oggettive se non di impossibilità ai nostri agricoltori e allevatori di svolgere le loro attività, soprattutto in alcuni territori e noi questo non ce lo possiamo permettere, come non ci possiamo permettere i problemi legati alla sicurezza stradale e tutto ciò che ne deriva”. All’incontro con Coldiretti era presente anche il consigliere regionale, Nicola Campitelli, presidente della III Commissione agricoltura, sviluppo economico e attività produttive.