Marsilio a Rai Radio 1: "Poteri e i soldi servivano in estate, non so in quale fascia sarà collocato l'Abruzzo"

Torna ad attaccare il Governo il presidente della Regione Abruzzo Marsilio, intervenuto durante la trasmissione radiofonica "Radio anch'io" di Rai Radio 1. Il governatore è stato intervistato per fare il punto della situazione sull'emergenza Covid e sul prossimo dpcm che prevederà tre aree di rischio in cui verranno collocate le Regioni e dove scatteranno diverse restrizioni.

Marsilio ha ribadito che sul fronte del potenziamento del sistema sanitario e delle terapie intensive per la seconda ondata di Covid, da mesi lui stesso e tutti i presidenti avevano chiesto di avere subito poteri e soldi per poter agire immediatamente, mentre la delega formale per l'avvio degli interventi di potenziamento è arrivata solo l'8 ottobre, con l'Abruzzo che quindi si trova ancora nella fase delle gare d'appalto.

Il governatore poi ha spiegato che non è ancora stata stabilita la fascia di rischio in cui sarà collocato l'Abruzzo. In base al parametro dell'indice di contagio rt che per la nostra regione attualmente è 1,4 dovremmo essere collocati nella fascia verde, quella con meno restrizioni anche se lo stesso Marsilio ha aggiunto che i parametri non sono ancora chiari e che sono circa una ventina gli altri indicatori da considerare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento di Marsilio qui: https://www.raiplayradio.it/audio/2020/11/Marco-Marsilio-presidente-Regione-Abruzzo-FdI-9f294a76-7d9e-4a31-b6e2-bdf5d13d9ba9.html