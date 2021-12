Marsilio sull'esito delle elezioni di secondo livello in tre province abruzzesi: "Molto soddisfatto"

In Abruzzo il centrodestra conquista la vittoria in due province su tre chiamate al voto. Si tratta di Pescara dove il nuovo presidente è il sindaco di Montesilvano De Martinis, e della provincia dell'Aquila dove è stato confermato Angelo Caruso. A commentare l'esito del voto di secondo livello il presidente della Regione Marco Marsilio (Fdi) che si dice molto soddisfatto parlando di una conferma della forza e del radicamento del centrodestra sul territorio:

A L'Aquila si conferma Angelo Caruso con un risultato che non solo dimostra che non c'è stata alcuna defezione all'interno del centrodestra, in virtù di un anacronistico è superato richiamo campanilistico, ma conferma che Caruso ha raccolto consensi anche dai banchi della maggioranza ad Avezzano e Sulmona. Anche a Pescara l'ampia vittoria di Ottavio De Martinis conferma l'unità e la solidità del centrodestra".

Sulla provincia di Chieti, il governatore aggiunge che il candidato Filippo Paolini ha comunque ottenuto un buon risultato:

"Ringraziamo Paolini per aver animato una sfida ai limiti dell'impossibile, considerando che tutte le grandi città, eccetto Lanciano, in provincia sono governate dal centrosinistra. Il centrodestra si è dimostrato aperto e inclusivo capace di allearsi con le migliori realtà civiche del territorio"."