Marsilio sulla discarica di Bussi: "Finalmente riparte la causa civile contro Edison"

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio esprime soddisfazione per la ripartenza della causa civile contro Edison nell'ambito del processo per la discarica di Bussi. Marsilio interviene a seguito dell'annuncio del presidente del tribunale dell'Aquila che ha comunicato come il 10 novembre scorso sia stata sciolta la riserva sulla causa civile con una ordinanza che ha calendarizzato le attività istruttorie tra il primo dicembre 2021 e il 7 febbraio 2022. Dopo quella data, la causa dovrebbe arrivare a conclusione.

La riserva è stata sciolta subito dopo l’intervento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio che, raccogliendo e rilanciando l’appello contenuto nella lettera aperta al Presidente della Repubblica scritta da un gruppo di cittadini di Bussi, aveva scritto al presidente del tribunale dell’Aquila e richiesto tramite l’onorevole Butti (FdI) una interrogazione a risposta immediata al Ministro della transizione ecologica proprio sulla questione della causa, che è indispensabile per avviare i lavori di bonifica. Marsilio ha ringraziato per la ripresa rapida del procedimento aggiungendo che la sottosegretaria Ilaria Fontana ha chiarito che i 47 milioni di euro sono disponibili per le opere di bonifica con consegna dei lavori dopo il primo agosto del 2022:

"La questione della bonifica di Bussi l’ho seguita sin dalla mia elezione, facendo sì che la Regione agisse in ogni sede processuale e posso rassicurare i cittadini della zona e tutti gli abruzzesi che continuerò a seguire con la massima attenzione la vicenda per far sì che i lavori di messa in sicurezza e di bonifica vengano realizzati nel più breve tempo possibile”.