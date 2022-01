Marsilio e D'Annuntiis incontrano i sindaci della costa per il potenziamento della rete ferroviaria adriatica

Incontro questa mattina nella sede della Regione a Pescara fra il presidente Marco Marsilio (in videocollegamento), il sottosegretario alla presidenza della giunta Umberto D'Annuntiis e i sindaci dei comuni costieri abruzzesi interessati dal passaggio della nuova linea ferroviaria che a breve verrà potenziata da Rfi. Erano presenti i rappresentanti e primi cittadini di Alba Adriatica, Città Sant’Angelo, Francavilla al Mare, Giulianova, Montesilvano, Ortona, Pescara, Rocca San Giovanni, Roseto degli Abruzzi, San Salvo, Silvi, Tortoreto e Vasto

D'Annuntis ha spiegato che la riunione è stata fortemente voluta dai vertici regionali al fine di condividere con i territori coinvolti le prospettive di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie per velocizzare i tempi di percorrenza, raccogliendo così osservazioni e proposte da sottoporre all’attenzione del Ministero e di Rfi, con il sottosegretario che ha esposto gli scenari di intervento che potenzieranno la velocità di percorrenza e l'aumento dei flussi, sia per il trasporto merci che passeggeri. I sindaci hanno espresso apprezzamento aggiungendo però che va garantita la massima sicurezza nei centri attraversati dai binari garantendo qualità della vita agli abitanti.

Il sottosegretario D’Annuntiis, coadiuvato dal direttore del Dipartimento Emidio Primavera, ha esposto gli scenari di intervento prospettati da RFI che riguardano in generale il potenziamento delle velocità di percorrenza e l’aumento dei flussi, sia per il trasporto delle merci che dei passeggeri, condividendo ipotesi di arretramento o interramento in alcuni tratti della linea ferroviaria, allargamento delle banchine esistenti e modifiche delle curvature. Marsilio si è impegnato a farsi portavoce assieme al sottosegretario delle istanze con Rfi, auspicando la collaborazione continua dei sindaco per dotare finalmente l'Abruzzo di una rete ferroviaria performante e moderna.