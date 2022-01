Marsilio sul Covid e le terapie intensive in Abruzzo: "Il 20% di occupazione è un numero enorme, mancano i rianimatori"

Il numero di persone ricoverate in Abruzzo in terapia intensiva, per Covid, è enorme al di là delle soglie convenzionali. Lo ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio a margine della riunione dell'unità di crisi riguardante la gestione della pandemia, con l'aumento esponenziale dei casi registrati nelle ultime settimane, aggiungendo che chi non è del campo medico pensa che avere il 15/20% di terapie intensive occupate significhi che sono ancora semivuote, ma in realtà gli ospedali vanno in tilt già con una capienza del 10/15% dovuta alla mancanza di personale:

"Manca il personale, le operazioni vengono rinviate e questo è il danno che si infligge e dobbiamo continuare a dirlo, non lo faccio per fare propaganda, ma perché dare informazioni corrette penso sia la ricetta migliore per vincere la battaglia: il 75%, l'80% in alcuni casi, dei ricoverati in terapia intensiva sono i non vaccinati. Questo è l'impatto vero e dannoso di chi ha scelto di non vaccinarsi e ha condotto oggi a questa situazione negli ospedali".

Il governatore ha quindi confermato che l'attuale pressione ospedaliera nell'area non critica è difficile da reggere, e non è un problema di nuovi posti da creare (che possono essere anche il doppio in poche settimane), ma di personale specializzato come anestesisti e rianimatori sufficienti per curare queste persone:

"Questi non si fabbricano. Si sta stressando il sistema sanitario oltre ogni limite per questo è necessario continuare a fare la campagna vaccinazione. Abbiamo iniziato a sperimentare le terapie orali che ci sono state mandate, ma purtroppo in pochissimo numero per ora. Abbiamo 360 flaconi per curare 360 persone. Abbiamo iniziato con i primi casi selezionati perché non va bene per tutti e speriamo sia efficace. Se sì spero ce e ne diano numero maggiore e possano arrivare nuove terapie. Con terapie e vaccini possiamo tenere sotto controllo pandemia e uscirne".

Ricordiamo che l'Abruzzo sarà in zona gialla almeno fino a lunedì 24 gennaio, ma venerdì 21 gennaio in occasione della riunione della cabina di regia del Governo e del Cts, qualora tutti e tre i parametri presi in considerazione per il cambio di colore (terapie intensive occupate, posti letto in area non critica occupati e casi per 100 mila abitanti) dovessero essere da zona arancione, la nostra regione potrebbe entrare nella fascia intermedia di restrizioni.