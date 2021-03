Marsilio sulla situazione Covid: "L'indice rt continua a scendere in Abruzzo" [VIDEO]

Il presidente della Regione Marsilio è intervenuto a margine dell'inaugurazione della nuova Tac all'ospedale Covid, facendo il punto della situazione per quanto riguarda i contagi in Abruzzo. Il governatore ha evidenziato come gli ultimi dai sull'andamento della pandemia indichino un ulteriore calo dell'indice rt di contagio che, dunque, non solo dovrebbe permettere di mantenere la nostra regione in fascia arancione ma, qualora dovesse risultare anche sotto il valore di 1, pensare di avviare il percorso verso il ritorno alla zona gialla nelle prossime settimane.

Per i territori di Pescara e Chieti, invece, la situazione è ancora difficile e non si assiste ad un calo dei contagi e della pressione ospedaliera che possa far pensare, almeno nell'immediato, ad una revoca della zona rossa disposta in gran parte dei comuni della costa e dell'area metropolitana.

Sul fronte dei vaccini, Marsilio ha fatto sapere che a margine dell'incontro avuto con il ministro Carfagna dal Governo sembrano esserci aperture per la richiesta di ulteriori dosi rispetto a quelle previste da destinare alle zone rosse regionali, auspicando che vengano superati in questa situazione difficile e critica inutili campanilismi. Domani 5 marzo ci sarà il primo incontro online fra i presidenti delle Regioni e il neo commissario della protezione civile generale Figliuolo al quale Marsilio esporrà la questione delle vaccinazioni da allargare anche ai 18enni studenti per consentire, completato il primo ciclo di vaccinazioni del personale scolastico, la riapertura delle scuole in tempi ragionevoli.