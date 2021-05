Marsilio sul coprifuoco alle ore 22: "Si sta esagerando, va spostato"

«Credo che si sta esagerando nel tenere il coprifuoco alle 22».

A ribadirlo è Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese.

«Non vediamo quale sia la pressione epidemiologica che impedirebbe almeno di accogliere quella proposta molto ragionevole di spostarlo alle 23-24 per permettere alle attività di completare un ciclo di attività economica. Io credo che il quadro epidemiologico lo consenta e consenta di aprire con una certa sicurezza», aggiunge Marsilio in merito al dibattito in corso sul prolungamento del coprifuoco, «ricordo che l'anno scorso a metà maggio, senza vaccini, c'è stato un crollo verticale dei casi e lo svuotamento degli ospedali. Non c'è ragione di credere che avvenga oggi il contrario, anzi, avendo arma fortissima di vaccinazione di massa che è sempre più veloce, non si può che essere ottimisti».