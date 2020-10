VIDEO | Marsilio sul coprifuoco in Abruzzo: "Non serve, strade già deserte". Ma pensa ad altre soluzioni

"Il coprifuoco in Abruzzo credo che sia assolutamente inutile".

A dirlo, come riferisce l'Agenzia Dire, è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio che però prefigura altre strade da percorrere nel tentativo di arginare il contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Per Marsilio il Dpcm, fermando la movida, ha già di fatto rappresentato una limitazione e comunque, a fronte dell'aumento dei contagi "c'è una consapevolezza diffusa rispetto a quando molti pensavano di non aver bisogno di protezioni. Se provate a circolare nelle nostre città le trovate sostanzialmente deserte. Non sarebbe quella la misura che diminuisce la circolazione del contagio".

Marsilio ha quindi parlato di una situazione che in Abruzzo è "difficile e lo diventa giorno dopo giorno. Ogni giorno sfondiamo il record del giorno precedente ed è una tendenza che non accenna a diminuire. Questo chi chiama a mobilitare risorse eccezionali e dover prendere anche provvedimenti eccezionali inevitabilmente".

Priorità per Marsilio "è diminuire il numero delle persone che circolano e le occasioni di assembramento. Stiamo ragionando sulla didattica a distanza per le scuole superiori come per altre regioni stiamo ragionando sulle chiusure domenicali dei centri commerciali". Misura questa che, fa sapere, "sottoporrà alle parti politiche, sociali ed economiche e stiamo già elaborando una risposta da dare confrontandoci anche con il ministro Speranza. Stiamo cercando di capire se da parte del Governo ci sarà un provvedimento riassuntivo sul territorio nazionale che prenda atto di una situazione che ormai si va generalizzando. Alcune Regioni sono arrivate prima di noi alla saturazione dei posti e hanno dovuto adottare provvedimenti molto restrittivi, addirittura qualcuna prefigura, non so se l'abbia gia' deciso, un lockdown generalizzato. Con questa tendenza nessuno viene risparmiato e quindi anche in Abruzzo che ha resistito magari un po' piu' a lungo di altri, alla fine i posti si vanno esaurendo anche perchè non ci è stata data possibilità di realizzarli nei mesi scorsi, problema che sollevato con cui ora facciamo i conti".