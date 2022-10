Il commento del presidente Marsilio: "Da Meloni discorso di altissimo livello, emozione profonda"

«Da Giorgia Meloni un discorso di altissimo livello, un'emozione profonda».

Questo, in sintesi, il commento di Marco Marsilio, presidente della giunta regionale, riguardo al primo discorso in parlamento di Giorgia Meloni, nuova presidente del consiglio.

«Un discorso di altissimo livello che da troppo tempo non si sentiva in Parlamento», dice Marsilio come riferisce l'Adnkronos, «Giorgia Meloni ha suscitato un'emozione profonda: è quanto ho potuto constatare anche dai numerosi messaggi e commenti raccolti».