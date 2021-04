Marsilio e Campitelli incontrano il sottosegretario Gava: "Abruzzo protagonista della transisizione ecologica"

L'incontro si è tenuto a Roma e il governatore assieme all'assessore regionale ha sottoposto al sottosegretario una serie di azioni e iniziative da intraprendere in Abruzzo sul fronte della sostenibilità ambientale

Il presidente della Regione Marsilio e l'assessore regionale Campitelli, hanno incontrato questa mattina a Roma il sottosegretario Gava in merito alla questione della transizione ecologica. L'Abruzzo, hanno spiegato gli amministratori regionali, che da sempre è la regione verde d'Europa, punta a rilanciare e completare tanti interventi e progetti per la sostenibilità ambientale, come le bonifiche ambientali, i dragaggi dei porti e i Parchi nazionali. Marsilio a tal proposito ha dichiarato:

Siamo sicuri che, attraverso i cospicui fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza destinati ai progetti sull’idrogeno, alla transizione ecologica e allo sviluppo del territorio, troveremo anche per il futuro la giusta attenzione da parte del sottosegretario e del Ministero nel suo complesso

L'assessore Campitelli ha parlato di un incontro molto proficuo aggiungendo che Gava ha assicurato il massimo supposto su tutte le tematiche per la transizione ecologica ed in particolare sulla mobilità sostenibile.