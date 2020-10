Marsilio sulla questione delle assunzioni nella sanità pungola il Governo: "Servono contratti stabili"

Assumere con contratti stabili il personale medico ed infermieristico per sostenere l'emergenza Covid. Il presidente della Regione Marsilio pungola il Governo a margine della partecipazione all'ultima conferenza delle Regioni che si è tenuta poche ore fa per discutere della situazione riguardante i contagi.

Marsilio ha esposto il problema del reclutamento del personale sanitario, con bandi a volte andati deserti soprattutto per i centri minori e più disagiati, a causa dei contratti precari offerti che durano lo spazio dell'emergenza e che di certo per il governatore, non risolvono alla radice il problema:

Se sono vere le dichiarazioni di intenti unanimi, e cioè che si deve tornare a investire nella sanità, bisogna offrire contratti stabili. Solo allora (forse) riusciremo a reclutare personale in numero sufficiente, al netto del fatto che - purtroppo - mentre letti e ventilatori si 'fabbricano' in pochi giorni, anestesisti e rianimatori si 'formano' in molti anni di duro studio.

Il governatore ha aggiunto che tutti i presidenti hanno condiviso questa osservazione, manifestando le stesse difficoltà e presto il tema sarà presentato al Governo.