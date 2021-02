Ieri, in piazza Sacro Cuore, il partito ha protestato contro la decisione del capo dello stato Mattarella di conferire, all'ex presidente della Bce, l'incarico di formare un nuovo governo. Presidi e sit in si sono tenuti in decine di città italiane.

Per quanto riguarda l'Abruzzo, oltre a Pescara c'è stata una manifestazione anche a Teramo. Ecco le dichiarazioni del segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, presente in piazza Sacro Cuore.