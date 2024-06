Marinelli (Pd): "Allungamento fantasma della pista e calo dei passeggeri, sta diventando un aeromorto"

«Allungamento fantasma della pista e calo dei passeggeri, l'aeroporto d'Abruzzo sta diventando un aeromorto».

A dirlo, con toni polemici, è Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd.

L'esponente democratico poi prosegue: «Sono passati quattro mesi dall’inaugurazione farsa del cantiere per l’allungamento della pista dell’aeroporto d’Abruzzo. Una messinscena allestita dal centrodestra regionale il 5 febbraio scorso durante la campagna elettorale, che ha visto Marsilio con tanto di pala in mano a favore di telecamere in puro stile Istituto Luce del ventennio. Passata la festa, gabbato il santo: il cantiere non è mai partito, e i quattro mesi e mezzo strombazzati nel comunicato della Saga per vedere finiti i lavori sono quasi terminati senza che si sia mossa foglia. Dunque occorrerà attendere altro tempo (quanto?) per vedere il compimento dell’opera che - va ricordato - fu finanziata dalla giunta regionale di centrosinistra con il Masterplan nel lontano 2016. Intanto siamo in piena crisi di arrivi: secondo i dati di Assaeroporti, nel semestre novembre 2023 - aprile 2024 sono venuti meno 19.022 passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Colpa del taglio dei voli per Milano Linate e Torino, ma anche degli orari scomodi e delle minori frequenze che penalizzano lo scalo pescarese dal gennaio scorso. Bene ha fatto la Cna a rimarcare che c’è bisogno di un cambio di passo, anche perché il turismo in Abruzzo parla straniero soltanto per il 14,4%: un dato che ci colloca agli ultimi posti tra le regioni italiane per gli arrivi dall’estero. È lecito aspettarsi dalla Regione un atteggiamento diverso su questa infrastruttura o stiamo assistendo al funerale dell’aeromorto?».