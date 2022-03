Maria Luigia Montopolino è il nuovo presidente della commissione politiche sociali del Comune

Il nuovo presidente della commissione politiche sociali è Maria Luigia Montopolino. L'esponente della lega, infatti, è stata eletta a maggioranza prendendo il posto di Maria Rita Carota, da poco nominata dal sindaco Carlo Masci come assessore alla cultura. Il settore delle politiche sociali, in questo particolare momento storico dovuto alla pandemia e alla crisi economica, ha particolare rilievo e importanza per sostenere le fasce di popolazione più deboli.

"Sono molto motivata perché credo vi sia soprattutto adesso un grande lavoro da fare. Va evidenziato come attualmente vi sia da gestire l’emergenza dei profughi ucraini, sulla quale siamo molto impegnati per favorire, in particolare, un percorso di integrazione per i circa 700 cittadini del paese dell’Est. Una novità che introdurrò sarà intanto quella di mettere in sinergia le attività delle commissioni pari opportunità e politiche sociali."

La Montopolino proviene dal mondo dell'associazionismo e del sociale, anche come volontaria della protezione civile. Nei prossimi giorni presiederà la prima seduta dell'organizsmo consiliare occupandosi fin da subito del nuovo regolamento di protezione civile e dell'iter per l'insediamento del garante per l'infanzia e l'adolescenza.

"Ringrazio il sindaco Carlo Masci, i miei colleghi della Lega e il capogruppo Vincenzo D’Incecco per la fiducia accordatami."