Maria Luigia Montopolino è il capogruppo in Comune della Lega

Il nuovo capogruppo comunale della Lega è Maria Luigia Montopolino, la seconda più votata fra i candidati della Lega alle ultime comunali. La nomina è avvenuta nella mattinata del 18 luglio nel corso di una riunione del gruppo alla quale, oltre al consigliere Andrea Salvati, hanno preso parte il vice coordinatore provinciale del partito Armando Foschi e il coordinatore cittadino Marco Di Giacomo. Emanuele Evangelista, segretario provinciale ha dichiarato:

“Siamo tutti molto soddisfatti di questa scelta. Montopolino è una persona capace, competente e da sempre vicina al territorio. Vanta inoltre esperienza in ambito politico-amministrativo. Ha già ricoperto il ruolo di consigliere comunale nella passata amministrazione Masci, dove ha guidato anche la commissione Politiche Sociali. Sono sicuro, quindi, che farà un ottimo lavoro e saprà coordinare al meglio la squadra della Lega. Una squadra che ancora una volta saprà distinguersi per la grande attenzione nei confronti dei bisogni dei cittadini. Siamo inoltre molto contenti - prosegue Evangelista - della presenza nuovamente nel gruppo del consigliere Salvati. Anche lui, come Montopolino, al secondo mandato e persona di esperienza. Nella precedente legislatura ha guidato con competenza la commissione Urbanistica. Un grande in bocca al lupo a loro e al nostro assessore Adelchi Sulpizio, garanzia di serietà e preparazione. La sua riconferma in giunta ci rende profondamente orgogliosi”